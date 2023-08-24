Телефон Пригожина знайшли на місці аварії його літака, - ЗМІ

Політичне джерело видання у ПВК "Вагнера" повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон - він знаходився біля одного з тіл.

Аварія літака з Пригожиним

Вчора у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Офіційно смерть Пригожина ще не підтвердили, але російське агентство "Интерфакс" повідомило, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

При цьому деякі "воєнкори" в РФ озвучують версію про знищення літака засобами ППО. Крім того, західний чиновник заявив виданню Financial Times, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською ЗРК.

Більше про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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