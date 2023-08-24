Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета, - СМИ

Политический источник издания в ЧВК "Вагнера" сообщил, что пока нет подтверждения того, что тело Пригожина было среди обломков самолета. При этом там был найден его телефон - он находился у одного из тел.

Авария самолета с Пригожиным

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там числился Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина Валерий Чекалов и еще несколько наемников.

Официально смерть Пригожина еще не подтвердили, но российское агентство "Интерфакс" сообщило, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

При этом некоторые "военкоры" в РФ озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО. Кроме того, западный чиновник заявил изданию Financial Times, что располагает информацией о сбитии бизнес-джета российской ЗРК.

Больше о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев", - читайте в материале РБК-Украина.

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