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Телефон перегрівається влітку? Ось 6 способів уникнути цього

Вівторок 08 липня 2025 18:30
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Телефон перегрівається влітку? Ось 6 способів уникнути цього Ці поради допоможуть уникнути перегріву смартфона влітку (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Смартфон супроводжує нас скрізь - від прогулянок містом до подорожей на море. Але, незважаючи на свою важливість, він залишається вразливим до впливу високої температури. Особливо влітку, коли спека може нашкодити пристрою не менше, ніж вода чи падіння.

РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт MakeUseOf розповідає, як захистити смартфон від перегріву і продовжити термін його служби.

Знайте безпечний температурний діапазон

Більшість виробників рекомендують використовувати смартфон за температури до +35 градусів за Цельсієм. Наприклад, Apple вказує, що iPhone і iPad працюють стабільно в діапазоні від 0 до +35 градусів за Цельсієм. Під час зберігання допустимий ширший діапазон - від -20 до +45 градусів за Цельсієм.

Якщо температура на вулиці перевищує допустиму, краще відключити смартфон доти, доки ви не опинитеся в більш прохолодному місці.

Не залишайте смартфон у гарячій машині

Температура в салоні припаркованого автомобіля може підніматися значно вище вуличної. Тому, навіть якщо ви ненадовго вийшли на пляж або в магазин, не варто залишати гаджет всередині. Це може призвести до перегріву та пошкодження компонентів.

Якщо взяти пристрій із собою немає можливості - щонайменше, вимкніть його або переведіть в авіарежим.

Звертайте увагу на температурні попередження

Сучасні смартфони вміють самі попереджати користувача про перегрів. Наприклад, iPhone при досягненні критичної температури відображає відповідне повідомлення і відключає деякі функції. Samsung Galaxy також показує екран охолодження пристрою.

У таких випадках не варто продовжувати користуватися телефоном або заряджати його - дайте йому "відпочити" і охолонути.

Використовуйте охолоджувальний чохол або термопенал

Іноді сам чохол може заважати охолодженню пристрою. Якщо ви помітили, що смартфон гріється сильніше, ніж зазвичай - зніміть чохол.

Деякі моделі чохлів, навпаки, допомагають відводити тепло - наприклад, з перфорованою або сітчастою задньою кришкою.

Уникайте прямого сонячного світла

Навіть якщо ви перебуваєте на пляжі або просто гуляєте, намагайтеся не залишати телефон під прямими сонячними променями. Apple та інші виробники рекомендують тримати пристрій у тіні, щоб уникнути перегріву.

У разі перегріву смартфон може самостійно перейти в сплячий режим або обмежити роботу додатків, щоб охолонути.

Налаштуйте смартфон правильно

Запуск "важких" ігор, відеозйомка і робота кількох додатків одночасно - все це може призвести до додаткового нагрівання. У спеку це особливо критично.

Щоб знизити навантаження, можна:

  • Увімкнути авіарежим
  • Зменшити яскравість екрана
  • Активувати режим енергозбереження.

Ці прості заходи допоможуть знизити температуру пристрою і продовжити його термін служби, особливо в умовах літньої спеки.

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