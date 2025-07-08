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Спека до +36 та дощі з грозами: в Україну прийшов циклон Gabriel

Вівторок 08 липня 2025 07:00
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Спека до +36 та дощі з грозами: в Україну прийшов циклон Gabriel Ілюстративне фото: в Україну прийшов циклон Gabriel 8 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 8 липня, все ще відчуватиметься спека. Однак циклон Gabriel принесе зливи у низку західних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, температура повітря очікується від +30 до +33 градусів. Але на півдні та у центрі можливо до +34+36 градусів. По всій території України домінуватиме переважно суха погода.

Попри це циклон Gabriel, разом із атмосферними фронтами, зумовить у західних областях грозові дощі. Також дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини.

Вже 9-го липня у західних областях України можливе послаблення спеки.

Погода у Києві

Синоптик уточнила, що у Києві буде спекотно, до +33 градусів. Але ввечері можливий дощ з грозою.
Пекуче сонце і раптові зливи: синоптик попередила про різку зміну погоди 8 липня

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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