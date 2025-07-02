Найгірше морозиво, яке краще не купувати в магазинах влітку

Влітку морозиво - це, мабуть, найулюбленіший десерт для багатьох. Але важливо пам'ятати: не всі види морозива однаково безпечні. Лікарі та експерти зі здорового харчування попереджають - у деяких магазинних варіантах ховаються інгредієнти, які можуть нашкодити здоров'ю.

Яке морозиво краще не купувати?

Морозиво з великою кількістю добавок

Якщо в складі надто багато незрозумілих назв, а вміст цукру та жирів зашкалює, краще обрати інший варіант. Це стосується десертів з великою кількістю штучних сиропів, цукатів, глазурі.

Дешеве морозиво "на рослинних жирах"

Часто замість натуральних молочних жирів у ньому використовуються пальмова або кокосова олії, що можуть бути менш корисними, особливо якщо вони гідрогенізовані. Завжди перевіряйте склад.

Сорбети з високим вмістом цукру

Деякі сорбети, хоч і не містять молочних жирів, можуть бути перенасичені цукром і штучними компонентами.

Чого не повинно бути в хорошому і безпечному морозиві

Гідрогенізовані та частково гідрогенізовані олії (трансжири)

Ці жири створюються шляхом хімічної обробки рослинних олій і значно підвищують ризик серцево-судинних захворювань, підвищуючи "поганий" холестерин. Шукайте морозиво, де джерелом жиру є молоко або вершки.

Надмірний цукор та високофруктозний кукурудзяний сироп

Хоча цукор є природним компонентом морозива, його надлишок може призвести до набору ваги, проблем із зубами, підвищення рівня цукру в крові та інших метаболічних порушень. Високофруктозний кукурудзяний сироп є дешевим замінником цукру і пов'язаний з ризиком розвитку діабету та ожиріння.

Штучні барвники (наприклад, E102, E110, E122, E124, E133)

Багато синтетичних барвників, особливо ті, що надають яскравих "ненатуральних" кольорів, можуть викликати алергічні реакції, гіперактивність у дітей (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю) та навіть мають потенційно канцерогенні властивості.

Наприклад, діоксид титану (E171), який використовується для надання білого кольору, вже заборонений у харчових продуктах у Європейському Союзі через потенційну шкоду наночастинок.

Штучні ароматизатори

Замість натуральних екстрактів (наприклад, ванілі), виробники можуть використовувати синтетичні ароматизатори, які можуть викликати алергії або бути менш безпечними при тривалому споживанні.

Деякі емульгатори та стабілізатори (наприклад, карагенан E407, полісорбат 80, карбоксиметилцелюлоза E466)

Ці добавки надають морозиву бажаної текстури та запобігають утворенню кристалів льоду. Однак деякі дослідження пов'язують їх з потенційними проблемами травлення, запальними процесами в кишківнику та негативним впливом на мікробіом.

Соєвий лецитин (E476) у надлишку також може викликати алергічні реакції.

Консерванти (наприклад, бензоат натрію E211)

Натуральне морозиво має відносно короткий термін зберігання. Довгий термін придатності може вказувати на використання консервантів, які, хоча і дозволені, можуть бути небажаними при регулярному вживанні, особливо для людей, схильних до алергій.

Модифікований крохмаль

Деякі дослідження вказують, що генетично модифікований крохмаль може спричиняти порушення обміну речовин. Краще шукати морозиво з простим і зрозумілим складом.

Рослинні жири низької якості

Хоча не всі рослинні жири шкідливі, якщо в морозиві використовуються дешеві рослинні жири замість молочних, це може свідчити про низьку якість продукту.

Шукайте морозиво, виготовлене за ДСТУ 4733 (в Україні це стандарт для морозива на молочній основі). Якщо стоїть ДСТУ 4735, це означає, що використовуються замінники тваринних жирів.

Чим замінити "погане" морозиво?

Якщо ви любите освіжитися морозивом, але хочете робити це без шкоди для здоров’я - хороша новина: смачних і простих альтернатив вистачає.

Наприклад, можна зробити домашнє морозиво. Це зовсім не складно: знадобляться всього кілька натуральних інгредієнтів - заморожені ягоди або банани, трохи йогурту чи кефіру, ложка меду для солодкості. Збили все у блендері - і вже маєте власний холодний десерт без зайвих добавок.

Ще один варіант - заморожений сік зі свіжих фруктів або ягід. Це чудовий спосіб утамувати спрагу та уникнути купи цукру, який часто додають у магазинне морозиво.

Не менш смачним може бути заморожений натуральний йогурт. Додайте у нього шматочки улюблених фруктів або ягід - і отримаєте легкий, корисний літній десерт.

І найпростіша ідея - просто заморозьте шматочки банана, винограду чи полуниці. Вони ідеально замінять фабричне морозиво у спекотну пору і подарують відчуття свіжості.