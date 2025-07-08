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Телефон перегревается летом? Вот 6 способов избежать этого

Вторник 08 июля 2025 18:30
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Телефон перегревается летом? Вот 6 способов избежать этого Эти советы помогут избежать перегрева смартфона летом (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Смартфон сопровождает нас везде - от прогулок по городу до путешествий на море. Но, несмотря на свою важность, он остается уязвимым к воздействию высокой температуры. Особенно летом, когда жара может навредить устройству не меньше, чем вода или падение.

РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf рассказывает, как защитить смартфон от перегрева и продлить срок его службы.

Знайте безопасный температурный диапазон

Большинство производителей рекомендуют использовать смартфон при температуре до +35 градусов по Цельсию. Например, Apple указывает, что iPhone и iPad работают стабильно в диапазоне от 0 до +35 градусов по Цельсию. При хранении допустим более широкий диапазон - от -20 до +45 градусов по Цельсию.

Если температура на улице превышает допустимую, лучше отключить смартфон до тех пор, пока вы не окажетесь в более прохладном месте.

Не оставляйте смартфон в горячей машине

Температура в салоне припаркованного автомобиля может подниматься значительно выше уличной. Поэтому, даже если вы ненадолго вышли на пляж или в магазин, не стоит оставлять гаджет внутри. Это может привести к перегреву и повреждению компонентов.

Если взять устройство с собой нет возможности - как минимум, выключите его или переведите в авиарежим.

Обращайте внимание на температурные предупреждения

Современные смартфоны умеют сами предупреждать пользователя о перегреве. Например, iPhone при достижении критической температуры отображает соответствующее уведомление и отключает некоторые функции. Samsung Galaxy также показывает экран охлаждения устройства.

В таких случаях не стоит продолжать пользоваться телефоном или заряжать его - дайте ему "отдохнуть" и остыть.

Используйте охлаждающий чехол или термопенал

Иногда сам чехол может мешать охлаждению устройства. Если вы заметили, что смартфон греется сильнее обычного - снимите чехол.

Некоторые модели чехлов, наоборот, помогают отводить тепло - например, с перфорированной или сетчатой задней крышкой.

Избегайте прямого солнечного света

Даже если вы находитесь на пляже или просто гуляете, старайтесь не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами. Apple и другие производители рекомендуют держать устройство в тени, чтобы избежать перегрева.

При перегреве смартфон может самостоятельно перейти в спящий режим или ограничить работу приложений, чтобы остыть.

Настройте смартфон правильно

Запуск "тяжелых" игр, видеосъемка и работа нескольких приложений одновременно - все это может привести к дополнительному нагреву. В жару это особенно критично.

Чтобы снизить нагрузку, можно:

  • Включить авиарежим
  • Уменьшить яркость экрана
  • Активировать режим энергосбережения.

Эти простые меры помогут снизить температуру устройства и продлить его срок службы, особенно в условиях летней жары.

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