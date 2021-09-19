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Тела трех людей нашли на польско-белорусской границе

Автор: Артур Родивилов

Польские пограничники нашли на границе с Беларусью тела трех людей. Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября в пограничном районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пограничной службы Польши.

В дальнейшем расследованием занимается прокуратура.

"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в сообщении.

Ранее Польша заявила, что Беларусь вывезла с Ближнего Востока не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки на европейские страны.

РБК-Украина писало, что Александр Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве. Он напомнил, что Белосток и Вильнюс когда-то принадлежали Беларуси.

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