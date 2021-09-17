Беларусь вывезла не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки, - премьер Польши
Беларусь вывезла с Ближнего востока не менее 10 000 мигрантов для гибридной атаки на европейские страны. Такое заявление сегодня сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Gazeta Prawna.
По его словам, вслед за небольшими группами нелегалов Беларусь может направить тысячи мигрантов в Литву и Польшу.
"На сегодня, по нашим данным, в Беларуси около 10 тысяч, а может быть и больше, но мы знаем об этом количестве людей, вывезенных с Ближнего Востока. В основном из Ирака, но также и из Сирии, чтобы осуществить эту гибридную атаку, эту провокацию режима (Александра, - ред.) Лукашенко, вдохновленную Минском и Москвой", - заявил Моравецкий.
Он также обратил внимание на борьбу с белорусской пропагандой. По его словам, важно не допустить эффективности политики Лукашенко.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках" с помощью потока нелегальных мигрантов для давления на Литву и Польшу.
Предполагается, что официальные структуры Беларуси участвуют в переправке мигрантов.