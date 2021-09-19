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Тіла трьох людей знайшли на польсько-білоруському кордоні

Автор: Артур Родивилов

Польські прикордонники знайшли на кордоні з Білоруссю тіла трьох людей. Інцидент стався в неділю, 19 вересня, в прикордонному районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прикордонної служби Польщі.

Надалі розслідуванням займається прокуратура.

"Сьогодні, 19 вересня, в прикордонному районі з Білоруссю виявлені тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться в повідомленні.

Раніше Польща заявила, що Білорусь вивезла з Близького Сходу щонайменше 10 000 мігрантів для гібридної атаки на європейські країни.

РБК-Україна писало, що Олександр Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви. Він нагадав, що Білосток і Вільнюс колись належали Білорусі.

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