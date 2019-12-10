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Тіла п'яти жертв пожежі в Одесі досі не ідентифікували

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 13:23
Тіла п'яти жертв пожежі в Одесі досі не ідентифікували
Фото: Сергій Яровий (facebook.com/mvs.gov.ua)

Станом на 10 грудня виявили 12 жертв пожежі

Тіла п'яти жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу досі не ідентифікували. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ярового, станом на 10 грудня невідомо місце перебування чотирьох осіб.

"Станом на зараз трагедія забрала життя 12 людей. Місце знаходження 4 людина поки невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - повідомив Яровий.

#наживо: коментар першого заступника міністра МВС України Сергія Ярового, очільника ДСНС України Миколи Чечоткіна, глави Одеська обласна державна адміністрація Куций Максим щодо результатів першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі

Опубліковано МВС України Вівторок, 10 грудня 2019 р.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі відбувся 4 грудня. Однією з причин пожежі вважають проблеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік. Другою версією пожежі є підпал.

Також РБК-Україна писало, що директору коледжу Любові Кочерзі повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Як повідомили в поліції, розслідування пожежі планується завершити в першому кварталі 2020 року.

Крім цього повідомлялося, що в будівлі одеського коледжу не було виявлено жодного вогнегасника. Як зазначив начальник поліції в Одеській області Олег Бех, вогнегасники були лише під ліжком коменданта, яка знаходиться не в приміщенні навчального закладу.

В Одесі продовжують пошуки на місці пожежі, перекрили рух транспорту Для продовження пошуку в Одесі необхідно укріпити стіни коледжу
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