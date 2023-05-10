Тель-Авів Ізраїлю під ракетним обстрілом, в місті лунає тривога

Повітряна тривога пролунала в:

Тель-Авіві;

Рамат-Гані;

Гіватаїмі;

Бат-Ямі;

Холоні;

Зазначається, що повітряна тривога була ввімкнута через ракетні обстріли з боку Сектору Газа.

Пізніше стало відомо про пряме влучання однієї з ракет по будинку в Сдеороті на півдні Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

"Під час ракетного обстрілу Тель-Авіва, в аеропорту Бен-Гуріон ненадовго припинили приземлення літаків. Новинний сайт Ynet повідомляє, що літакам, які збиралися приземлитися, було наказано кілька хвилин покружляти за межами досяжності, перш ніж їм буде дозволено приземлитися", - пише пвидання.

В лікарні Ашкелона перебуває двоє постраждалих, які під час ракетного обстрілу намагались дійти до укриття.

Також ще троє людей отримали медичну допомогу через сильну тривогу і були відпущені додому.