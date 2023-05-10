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Тель-Авів Ізраїлю під ракетним обстрілом, в місті лунає тривога

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі міста Тель-Авів Ізраїлю пролунали сирени попередження про ракетні обстріли. Після цього в місті були чутні вибухи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повітряна тривога пролунала в:

  • Тель-Авіві;
  • Рамат-Гані;
  • Гіватаїмі;
  • Бат-Ямі;
  • Холоні;

Зазначається, що повітряна тривога була ввімкнута через ракетні обстріли з боку Сектору Газа.

Пізніше стало відомо про пряме влучання однієї з ракет по будинку в Сдеороті на півдні Ізраїлю. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

"Під час ракетного обстрілу Тель-Авіва, в аеропорту Бен-Гуріон ненадовго припинили приземлення літаків. Новинний сайт Ynet повідомляє, що літакам, які збиралися приземлитися, було наказано кілька хвилин покружляти за межами досяжності, перш ніж їм буде дозволено приземлитися", - пише пвидання.

В лікарні Ашкелона перебуває двоє постраждалих, які під час ракетного обстрілу намагались дійти до укриття.

Також ще троє людей отримали медичну допомогу через сильну тривогу і були відпущені додому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 2 травня з Сектора Гази було випущено близько 25 ракет по території Ізраїлю. Пізніше Єрусалим завдав удару авіацією у відповідь.

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ІзраїльСектор Газа