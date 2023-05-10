Тель-Авив Израиля под ракетным обстрелом, в городе раздается тревога

В районе города Тель-Авив Израиля раздались сирены предупреждения о ракетных обстрелах. После этого в городе прозвучали взрывы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Воздушная тревога раздалась в:
Отмечается, что воздушная тревога была включена из-за ракетных обстрелов со стороны Сектора Газа.
Позже стало известно о прямом попадании одной из ракет по дому в Сдеороте на юге Израиля. В результате удара никто не пострадал.
"Во время ракетных обстрелов Тель-Авива, в аэропорту Бен-Гурион ненадолго прекратили приземление самолетов. Новостной сайт Ynet сообщает, что собиравшимся приземлиться самолетам было приказано несколько минут покружить за пределами досягаемости, прежде чем им будет позволено приземлиться", - пишет посещение.
В больнице Ашкелона находятся двое пострадавших, которые во время ракетных обстрелов пытались дойти до укрытия.
Также еще три человека получили медицинскую помощь из-за сильной тревоги и были отпущены домой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 мая из Сектора Газа было выпущено около 25 ракет по территории Израиля. Позже Иерусалим нанес ответный удар авиацией.
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