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Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на ракетний обстріл

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Середа 03 травня 2023 01:17
Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на ракетний обстріл Фото: Ізраїль атакував Сектор Гази (twitter.com/paldf8)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 3 травня авіація Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази, відповідаючи на нещодавній ракетний обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ завдає ударів по Сектору Гази", - пише видання, посилаючись на ізраїльських військових.

Нагадаємо, що 2 травня з Сектора Гази було випущено близько 25 ракет по території Ізраїлю.

Дві ракети влучили по місту Сдерот, а чотири було перехоплено. Ще 16 впали на відкритому просторі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей.

До цього Ізраїль атакував Сектор Гази 6 квітня.

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Ізраїль Сектор Газа
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