Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектора Газа: є постраждалі

У вівторок, 2 травня, з сектора Газа було випущено близько 25 ракет по території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на The Jerusalem Post .

Повідомляється, що близько 25 ракет було випущено з сектора Газа в бік південного Ізраїлю, причому дві ракети влучили на територію міста Сдерот. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей.

За даними армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), чотири ракети було перехоплено, 16 впали на відкритому просторі, а дві влучили в міські райони: одна - в будівельний майданчик, інша - у двір житлового будинку.

Як зазначає видання, палестинські терористичні угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад", що базуються в Газі, взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл.