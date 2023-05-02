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Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектора Газа: є постраждалі

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Ізраїль, Вівторок 02 травня 2023 19:00
Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектора Газа: є постраждалі Фото: Ізраїль зазнав обстрілу з боку сектора Газа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 2 травня, з сектора Газа було випущено близько 25 ракет по території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що близько 25 ракет було випущено з сектора Газа в бік південного Ізраїлю, причому дві ракети влучили на територію міста Сдерот. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро людей.

За даними армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), чотири ракети було перехоплено, 16 впали на відкритому просторі, а дві влучили в міські райони: одна - в будівельний майданчик, інша - у двір житлового будинку.

Як зазначає видання, палестинські терористичні угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад", що базуються в Газі, взяли на себе відповідальність за ракетний обстріл.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Єрусалимі в ніч на 5 квітня сталися нові сутички. Пізніше Ізраїль та сектор Газа обмінялися ракетними ударами.

Наступного дня по ізраїльській території було випущено безліч ракет з боку Лівану. У містах Бетцет і Шломі в Західній Галілеї, які межують з Ліваном, було чути сигнал про наближення ракет.

Збройні сили Ізраїлю ввечері 6 квітня завдали ракетних ударів у відповідь по Сектору Газа.

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Ізраїль Сектор Газа
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