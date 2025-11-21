Тектонічні зміни. Яке значення мають події Революції Гідності для історії України

Події Революції Гідності стали моментом, коли українське суспільство чітко заявило, що не дозволить Росії впливати на політичний чи геополітичний вибір країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник центру прав людини та меморіалізації війни "Київської школи економіки" і колишній голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович .

Українці не прийняли диктатуру

"Українське суспільство висловилося: воно не хоче - і навіть у думках не допускає - щоб Росія знову розпоряджалася вибором української спільноти", - наголошує він.

За його словами, Революція Гідності стала реакцією на спробу Віктора Януковича встановити диктатуру. Побиття студентів, спроби розгону Майдану та ухвалення "диктаторських законів" стали точкою неповернення.

"По суті, це було повстання проти диктатури. І українське суспільство пройшло цей тест, зреагувавши належним чином", - зазначає Дробович.

Крах режиму Януковича і роль Росії

Він наголошує, що втеча Януковича до Росії та подальше перекидання російських військ в Україну повністю оголили реальні наміри Кремля.

"Суд над Януковичем як над державним зрадником і те, що він досі сидить у Росії та використовується як джерело дестабілізації, - все це показало справжнє обличчя Росії", - каже Дробович.

За його словами, події Майдану довели, що всі декларації про співпрацю з РФ у попередні десятиліття були "нічого не варті".

Гідність українців і прояв імперіалізму

Революція Гідності не лише оголила російський імперіалізм, а й показала стійкість українців, підкреслює експерт.

"Це продемонструвало гідність і стійкість українців, які готові захищати свій вибір, свої цінності, свою людську гідність", - додає він.

Саме тому, наголошує Дробович, Революція Гідності має фундаментальне значення для сучасної України.

Протистояння під час Революції Гідності (фото: РБК-Україна)

Після Майдану сумнівів не лишилося

Дробович нагадує, що у 1990-х і на початку 2000-х не всім було очевидно, який цивілізаційний вибір роблять українці. Частина суспільства вважала, що незалежність "дісталася просто так", без боротьби.

"Однак після Революції Гідності вже ні в кого немає сумнівів, що наш політичний і світоглядний вибір був виборений, був відстояний", - підсумовує він.