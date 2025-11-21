ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тектонічні зміни. Яке значення мають події Революції Гідності для історії України

П'ятниця 21 листопада 2025 11:05
UA EN RU
Тектонічні зміни. Яке значення мають події Революції Гідності для історії України Події Революції Гідності стали поворотними в історії України (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копитко
Експерт: Антон Дробович

Події Революції Гідності стали моментом, коли українське суспільство чітко заявило, що не дозволить Росії впливати на політичний чи геополітичний вибір країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник центру прав людини та меморіалізації війни "Київської школи економіки" і колишній голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Українці не прийняли диктатуру

"Українське суспільство висловилося: воно не хоче - і навіть у думках не допускає - щоб Росія знову розпоряджалася вибором української спільноти", - наголошує він.

За його словами, Революція Гідності стала реакцією на спробу Віктора Януковича встановити диктатуру. Побиття студентів, спроби розгону Майдану та ухвалення "диктаторських законів" стали точкою неповернення.

"По суті, це було повстання проти диктатури. І українське суспільство пройшло цей тест, зреагувавши належним чином", - зазначає Дробович.

Крах режиму Януковича і роль Росії

Він наголошує, що втеча Януковича до Росії та подальше перекидання російських військ в Україну повністю оголили реальні наміри Кремля.

"Суд над Януковичем як над державним зрадником і те, що він досі сидить у Росії та використовується як джерело дестабілізації, - все це показало справжнє обличчя Росії", - каже Дробович.

За його словами, події Майдану довели, що всі декларації про співпрацю з РФ у попередні десятиліття були "нічого не варті".

Гідність українців і прояв імперіалізму

Революція Гідності не лише оголила російський імперіалізм, а й показала стійкість українців, підкреслює експерт.

"Це продемонструвало гідність і стійкість українців, які готові захищати свій вибір, свої цінності, свою людську гідність", - додає він.

Саме тому, наголошує Дробович, Революція Гідності має фундаментальне значення для сучасної України.

Тектонічні зміни. Яке значення мають події Революції Гідності для історії УкраїниТектонічні зміни. Яке значення мають події Революції Гідності для історії УкраїниПротистояння під час Революції Гідності (фото: РБК-Україна)

Після Майдану сумнівів не лишилося

Дробович нагадує, що у 1990-х і на початку 2000-х не всім було очевидно, який цивілізаційний вибір роблять українці. Частина суспільства вважала, що незалежність "дісталася просто так", без боротьби.

"Однак після Революції Гідності вже ні в кого немає сумнівів, що наш політичний і світоглядний вибір був виборений, був відстояний", - підсумовує він.

Читайте також про те, які моменти під час Революції Гідності Антон Дробович вважає ключовими, які змінили хід подальших подій. А також, чому у молоді великі прогалини у знаннях про Революцію й чому так сталося.

Раніше ми повідомляли про те, що уряд вперше за 10 років підвищив доплати сім'ям Героїв Небесної Сотні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майдан Історія України Історик
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті