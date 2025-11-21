У молоді - великі прогалини у знаннях про Майдан: експерт пояснив, чому так сталося

Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи, адже саме в цей день на Майдані почалися події, які згодом увійшли в історію як Революція Гідності та призвели до тектонічних змін у суспільстві. Проте в обізнаності молоді щодо цього є "великі прогалини".

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник центру прав людини та меморіалізації війни "Київської школи економіки", колишній голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович .

Що продемонстрували українці під час Майдану

Експерт нагадав, що події Революції Гідності стали часом, коли "українське суспільство чітко висловилося про те, що воно не хоче (й навіть у думках не допускає), щоб Росія знову розпоряджалася геополітичним або політичним вибором української спільноти".

"По-друге, українці продемонстрували, що саме український народ є джерелом легітимності та влади. І якщо влада може собі дозволити піти проти спільноти, то така влада перестає бути владою", - додав Дробович.

Він зауважив, що це - "про хребет і про сміливість".

Адже по суті, це було "повстання проти диктатури, яку намагався встановити Янукович (експрезидент-утікач Віктор Янукович, - Ред.)".

"І хоча починалося все досить спокійно, але побиття студентів, спроби розгону Майдану, диктаторські закони - це стало маркерами цієї диктатури. І українське суспільство пройшло цей тест, зреагувавши належним чином", - пояснив фахівець.

Чому у знаннях молоді про Майдан - великі прогалини

Дробович нагадав, що в Україні "є люди, чия доросла свідомість формувалася за часи від Майдану - під час цих подій і після них".

"Є соціологічні дослідження, які проводить Музей Революції Гідності. Вони досліджують сприйняття Революції гідності суспільством, і те, як сприймаються практики вшанування пам'яті її учасників", - поділився він.

Експерт зауважив, що це насправді дуже важливі дослідження.

"І їхня динаміка не є надто втішною. Є великі прогалини, особливо в частині обізнаності молоді з подіями Революції Гідності, з учасниками й загалом комемораціями (пам'яттю, - Ред.)", - визнав він.

Так, одне з досліджень 2021 року виявило, що 15% школярів взагалі не знають про Революцію гідності, а тверді знання про ці події мають лише 8%.

"Це все ще залишається проблемою. Це однозначно була визначна подія, яка дуже сильно змінила світогляд людей. Але той факт, що фактично Революція Гідності майже одразу переросла в російську агресію, великою мірою не дає дистанціюватися від подій, щоб порефлексувати", - розповів Дробович.

Він додав, що українці, починаючи з 2013 року, з Революції Гідності, "ввійшли в АТО/ООС, а з нього - увійшли в повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України".

"Тому тут є така складність. Адже для повноцінного концептуального осмислення події - а вона була дійсно фундаментальною - зазвичай потрібна більша історична дистанція", - пояснив спеціаліст.

Він зауважив, що українці, як спільнота, переживаючи цей вир подій і сплеск екстремального насильства, боряться проти окупації.

"І ще й на залишках цих моральних сил рефлексуємо щодо цих подій. Це - величезний виклик для нашого соціуму. Далеко не кожна нація має такий цикл випробувань", - підсумував експерт.