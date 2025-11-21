У молоді - великі прогалини у знаннях про Майдан: експерт пояснив, чому так сталося
Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи, адже саме в цей день на Майдані почалися події, які згодом увійшли в історію як Революція Гідності та призвели до тектонічних змін у суспільстві. Проте в обізнаності молоді щодо цього є "великі прогалини".
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів керівник центру прав людини та меморіалізації війни "Київської школи економіки", колишній голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.
Що продемонстрували українці під час Майдану
Експерт нагадав, що події Революції Гідності стали часом, коли "українське суспільство чітко висловилося про те, що воно не хоче (й навіть у думках не допускає), щоб Росія знову розпоряджалася геополітичним або політичним вибором української спільноти".
"По-друге, українці продемонстрували, що саме український народ є джерелом легітимності та влади. І якщо влада може собі дозволити піти проти спільноти, то така влада перестає бути владою", - додав Дробович.
Він зауважив, що це - "про хребет і про сміливість".
Адже по суті, це було "повстання проти диктатури, яку намагався встановити Янукович (експрезидент-утікач Віктор Янукович, - Ред.)".
"І хоча починалося все досить спокійно, але побиття студентів, спроби розгону Майдану, диктаторські закони - це стало маркерами цієї диктатури. І українське суспільство пройшло цей тест, зреагувавши належним чином", - пояснив фахівець.
Чому у знаннях молоді про Майдан - великі прогалини
Дробович нагадав, що в Україні "є люди, чия доросла свідомість формувалася за часи від Майдану - під час цих подій і після них".
"Є соціологічні дослідження, які проводить Музей Революції Гідності. Вони досліджують сприйняття Революції гідності суспільством, і те, як сприймаються практики вшанування пам'яті її учасників", - поділився він.
Експерт зауважив, що це насправді дуже важливі дослідження.
"І їхня динаміка не є надто втішною. Є великі прогалини, особливо в частині обізнаності молоді з подіями Революції Гідності, з учасниками й загалом комемораціями (пам'яттю, - Ред.)", - визнав він.
Так, одне з досліджень 2021 року виявило, що 15% школярів взагалі не знають про Революцію гідності, а тверді знання про ці події мають лише 8%.
"Це все ще залишається проблемою. Це однозначно була визначна подія, яка дуже сильно змінила світогляд людей. Але той факт, що фактично Революція Гідності майже одразу переросла в російську агресію, великою мірою не дає дистанціюватися від подій, щоб порефлексувати", - розповів Дробович.
Він додав, що українці, починаючи з 2013 року, з Революції Гідності, "ввійшли в АТО/ООС, а з нього - увійшли в повномасштабну військову агресію Російської Федерації проти України".
"Тому тут є така складність. Адже для повноцінного концептуального осмислення події - а вона була дійсно фундаментальною - зазвичай потрібна більша історична дистанція", - пояснив спеціаліст.
Він зауважив, що українці, як спільнота, переживаючи цей вир подій і сплеск екстремального насильства, боряться проти окупації.
"І ще й на залишках цих моральних сил рефлексуємо щодо цих подій. Це - величезний виклик для нашого соціуму. Далеко не кожна нація має такий цикл випробувань", - підсумував експерт.
