Тектонические изменения. Какое значение имеют события Революции Достоинства для истории Украины
События Революции Достоинства стали моментом, когда украинское общество четко заявило, что не позволит России влиять на политический или геополитический выбор страны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель центра прав человека и мемориализации войны "Киевской школы экономики" и бывший глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
Украинцы не приняли диктатуру
"Украинское общество высказалось: оно не хочет - и даже в мыслях не допускает - чтобы Россия снова распоряжалась выбором украинского сообщества", - отмечает он.
По его словам, Революция Достоинства стала реакцией на попытку Виктора Януковича установить диктатуру. Избиение студентов, попытки разгона Майдана и принятие "диктаторских законов" стали точкой невозврата.
"По сути, это было восстание против диктатуры. И украинское общество прошло этот тест, среагировав должным образом", - отмечает Дробович.
Крах режима Януковича и роль России
Он отмечает, что бегство Януковича в Россию и дальнейшая переброска российских войск в Украину полностью обнажили реальные намерения Кремля.
"Суд над Януковичем как над государственным изменником и то, что он до сих пор сидит в России и используется как источник дестабилизации, - все это показало истинное лицо России", - говорит Дробович.
По его словам, события Майдана доказали, что все декларации о сотрудничестве с РФ в предыдущие десятилетия были "ничего не стоят".
Достоинство украинцев и проявление империализма
Революция Достоинства не только обнажила российский империализм, но и показала стойкость украинцев, подчеркивает эксперт.
"Это продемонстрировало достоинство и стойкость украинцев, которые готовы защищать свой выбор, свои ценности, свое человеческое достоинство", - добавляет он.
Именно поэтому, отмечает Дробович, Революция Достоинства имеет фундаментальное значение для современной Украины.
Противостояние во время Революции Достоинства (фото: РБК-Украина)
После Майдана сомнений не осталось
Дробович напоминает, что в 1990-х и в начале 2000-х не всем было очевидно, какой цивилизационный выбор делают украинцы. Часть общества считала, что независимость "досталась просто так", без борьбы.
"Однако после Революции Достоинства уже ни у кого нет сомнений, что наш политический и мировоззренческий выбор был избран, был отстоян", - заключает он.
