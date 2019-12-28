Текстов соглашений в рамках договоренностей по транзиту газа пока нет, - Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в газовых переговорах с Россией есть определенный прогресс, но по состоянию на сейчас нет согласованных текстов соглашений. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По его словам, последние несколько дней украинская сторона работала с россиянами над согласованием текстов соглашений на выполнение подписанного в Минске протокола и "борьба идет за каждую запятую".

Коболев рассказал, о каких документах идет речь на переговорах.

Первый - межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом" - документ, который определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

"Нам нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС", - написал Коболев.

Второй документ - договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом". В нем говорится об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет.

"Газпром" или другая компания могут прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз". Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток-2", обеспечить исполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", - отметил глава правления "Нафтогаза".

Третий договор - мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Конечно, здесь также идут активные дискуссии относительно принципов и гарантий. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы лишь взамен на что-то равноценное", - отметил Коболев.

Напомним, 19 декабря Украина Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Ранее сообщалось, что подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины займет минимум месяц. По словам Коболева, это техническое условие.