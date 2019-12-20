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Подписание контракта по транзиту газа займет минимум месяц, - Коболев

Новости » Энергетика     20.12.2019 - 16:48
Подписание контракта по транзиту газа займет минимум месяц, - Коболев
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)

Это техническое условие

Подписание контракта на транзит российского газа через территорию Украины займет минимум месяц. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Радио НВ.

Он отметил, что существует техническое ограничение, согласно которому подписание контракта возможно не раньше, чем через месяц.

"Если будет принято решение менять стандартный типовой договор на транспортировку газа, который согласовывает украинский регулятор, для этих целей точно нужен как минимум месяц. Это просто техническое ограничение, такое есть", - сказал Коболев.

РБК-Украина писало, что вчера Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Трехсторонние газовые переговоры по транзиту при участии Украины, России и Европейского союза сегодня продолжаются в Минске.

Ранее в Еврокомиссии допустили, что договор по транзиту газа может быть подписан до 1 января.

Украинская сторона отмечала, что на переговорах будет пытаться получить справедливую оплату за транспортировку газа по территории Украины и обеспечить энергетическую безопасность в регионе.

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