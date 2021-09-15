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Текст проекта госбюджета-2022 обнародован на сайте Верховной рады

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Украина, Среда 15 сентября 2021 17:51
Текст проекта госбюджета-2022 обнародован на сайте Верховной рады Фото: госбюджет-2022 обнародован на сайте Рады (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Текст проекта закона о государственном бюджете на 2022 год обнародован на официальном сайте Верховной рады. Бюджет рассчитан на действующей налоговой базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой страницу законопроекта №6000 на сайте парламента.

Согласно документу, доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%, средний курс гривны к доллару - 28,6-28,7 грн/доллар.

Ожидается, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что Кабинет министров прогнозирует в 2022 году рекордный за десть лет рост экономики Украины. По его словам, ВВП должен вырасти приблизительно на 4%. В то же время в проект заложен рост ВВП на 3,8%.

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