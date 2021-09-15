Кабмин прогнозирует в 2022 году рекордный за 10 лет рост экономики Украины

Кабинет министров прогнозирует в 2022 году рекордный за десть лет рост экономики Украины. ВВП должен вырасти приблизительно на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина 15 сентября, которое транслировалось на Youtube .

Как отметил Шмыгаль, проект госбюджета на 2022 год, который будет одобрен правительством на сегодняшнем заседании, предусматривает "рекордный за последние 10 лет уровень роста валового внутреннего продукта около 4%".

Напомним, 31 мая Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год ухудшен с 4,3% до 3,8%.

По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на 4,7% в 2023 году и на 5,0% в 2024 году