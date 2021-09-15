Текст проекту держбюджету-2022 оприлюднено на сайті Верховної ради
Текст проекту закону про державний бюджет на 2022 рік оприлюднено на офіційному сайті Верховної ради. Бюджет розрахований на діючій податковій базі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку законопроекту №6000 на сайті парламенту.
Згідно з документом, доходи держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.
Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.
Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що Кабінет міністрів прогнозує у 2022 році рекордне за десть років зростання економіки України. За його словами, ВВП має зрости приблизно на 4%. Разом з тим в проект закладено зростання ВВП на 3,8%.