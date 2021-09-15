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Текст проекту держбюджету-2022 оприлюднено на сайті Верховної ради

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Україна, Середа 15 вересня 2021 17:51
Текст проекту держбюджету-2022 оприлюднено на сайті Верховної ради Фото: держбюджет - 2022 оприлюднений на сайті Ради (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Текст проекту закону про державний бюджет на 2022 рік оприлюднено на офіційному сайті Верховної ради. Бюджет розрахований на діючій податковій базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку законопроекту №6000 на сайті парламенту.

Згідно з документом, доходи держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що Кабінет міністрів прогнозує у 2022 році рекордне за десть років зростання економіки України. За його словами, ВВП має зрости приблизно на 4%. Разом з тим в проект закладено зростання ВВП на 3,8%.

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