Текст нового правописания уже готов: в Кабмине объяснили, когда он вступит в силу

Текст нового украинского правописания уже готов к публикации и в ближайшее время появится на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка. После обнародования документ сразу вступит в силу.

РБК-Украина сообщает, что об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.

Что известно

"Относительно правописания - текст готов. Мы ожидаем сегодня его публикации на сайте Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая находится в ведении Министерства образования и науки", - сказала Бережная.

По словам вице-премьера, сразу после официального обнародования правописание вступит в силу.