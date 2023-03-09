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Технологічна операція. Подоляк пояснив, навіщо Росія вигадала "теракт" у Придністров'ї

Новость на русском →
Четвер 09 березня 2023 17:55
Технологічна операція. Подоляк пояснив, навіщо Росія вигадала "теракт" у Придністров'ї Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія вигадує фейки щодо "терактів" у невизнаному Придністров'ї, до яких нібито причетна Служба безпеки України, щоб змінити порядок денний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Жодних мотивів, жодних намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт Україна не має. Нам це не потрібно, тому що у нас є чим займатись на полі бою і точно будь-який "теракт" на будь-якій іншій території не дасть на зайвих козирів", - сказав він.

З іншого боку, Росія, за словами Подоляка, зараз постійно на різних майданчиках говорить слово "теракт": "теракт" у Білорусі чи Росії, "теракт" начебто в Молдові, в Придністров'ї, "теракт" нібито на Балтиці.

Радник керівника ОП підкреслив, що Росія хоче змінити порядок денний. Це її технологічна операція. Таким чином країна-агресор хоче продемонструвати, що нібито не лише вона скоює злочини, а й Україна. При цьому Росія ніяк не може довести свої заяви, особливо в той день, коли вона атакує крилатими і гіперзвуковими ракетами житлові квартали багатьох міст-мільйонників України.

Подоляк нагадав, що спочатку Росія говорила про те, що Україна нібито готує "вторгнення" на територію Придністров'я. З'ясувалось, що це фейк. Потім країна-агресор інвестувала велику кількість грошей у спробу влаштувати вуличні заворушення у Кишиневі. Втілити цей сценарій їй також поки що не вдалося. Тепер з'явилась нова концепція щодо "терактів" у Придністров'ї.

"Жодних терактів, жодної України в цьому всьому немає. Є виключно технологічна зацікавленість Росії. Це абсолютна фейкова історія", - резюмував радник керівника ОП.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї заявили про запобігання "теракту", який нібито готувався за вказівкою СБУ.

В спецслужбі зазначили, що подібні нісенітниці - це зрежисована Кремлем провокація.

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Михайло Подоляк Молдова Служба безпеки України
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