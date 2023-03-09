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У Придністров'ї заявили про запобігання "теракту", звинувачують СБУ

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Четвер 09 березня 2023 11:32
У Придністров'ї заявили про запобігання "теракту", звинувачують СБУ Фото: в Придністров'ї запобігли замаху проти низки посадовців, звинувачують СБУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Придністров'ї заявили про нібито запобігання "теракту". Злочин готувався "за вказівкою СБУ, проти низки посадових осіб".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу так званого "Міністерства держбезпеки республіки".

Зазначається, що підозрюваних було затримано й вони наразі дають свідчення.

"За фактом того, що сталося, порушено і розслідують кримінальні справи за ознаками складу злочинів, передбачених статтями: 29 ч. 1; 203 КК ПМР "Приготування до терористичного акту" і 29 ч. 1; 104 ч. 2 КК ПМР "Приготування до вбивства двох і більше осіб, особи у зв'язку зі здійсненням цією особою службової діяльності, вчинене групою осіб загальнонебезпечним способом", - пише пресслужба "міністерства".

Детальнішу інформацію обіцяють розкрити о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія звинувачувала Україну у нібито підготовці провокації біля Придністров'я. У Молдові заявили, що російські заяви фейкові.

Ще пізніше представниця МЗС Росії Марія Захорова стверджувала, що в порти Одеської області надійшли "радіоактивні речовини", які можуть загрожувати іншим країнам та невизнаному Придністров'ю.

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Служба безпеки України
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