Зрежисована Кремлем провокація: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї

Фото: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї (ssu.gov.ua)

В Придністров'ї заявили про запобігання нібито "теракту" проти посадових осіб, який організувала Служба безпеки України. Подібні нісенітниці, є зрежисованою Кремлем провокація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - пише пресслужба. СБУ закликає ігнорувати нісенітниці, якими Кремль намагається розхитати ситуацію на окупованій й підконтрольній Росії території. "Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується Росія. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів", - додає СБУ.