Зрежисована Кремлем провокація: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї
В Придністров'ї заявили про запобігання нібито "теракту" проти посадових осіб, який організувала Служба безпеки України. Подібні нісенітниці, є зрежисованою Кремлем провокація.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - пише пресслужба.
СБУ закликає ігнорувати нісенітниці, якими Кремль намагається розхитати ситуацію на окупованій й підконтрольній Росії території.
"Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується Росія. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів", - додає СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Придністров'ї обіцяють розкрити детальнішу інформацію про "теракт" о 20:00 за київським часом.
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