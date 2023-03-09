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Зрежисована Кремлем провокація: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї

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Четвер 09 березня 2023 14:00
Зрежисована Кремлем провокація: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї Фото: в СБУ відреагували на "теракт" в Придністров'ї (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Придністров'ї заявили про запобігання нібито "теракту" проти посадових осіб, який організувала Служба безпеки України. Подібні нісенітниці, є зрежисованою Кремлем провокація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Будь-які заяви представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки" щодо участі СБУ в підготовці теракту слід розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі", - пише пресслужба.

СБУ закликає ігнорувати нісенітниці, якими Кремль намагається розхитати ситуацію на окупованій й підконтрольній Росії території.

"Брехня та провокації - один із видів зброї, яким активно користується Росія. Але сьогодні весь світ бачить справжнє обличчя країни-агресора та не вірить заявам ні Росії, ні її сателітів", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Придністров'ї обіцяють розкрити детальнішу інформацію про "теракт" о 20:00 за київським часом.

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