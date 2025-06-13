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Технічні роботи у "ПриватБанку": коли не будуть працювати банкомати, термінали та картки

Україна, П'ятниця 13 червня 2025 15:55
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Технічні роботи у "ПриватБанку": коли не будуть працювати банкомати, термінали та картки Фото: "ПриватБанк" анонсував технічні роботи вночі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Державний “ПриватБанк” попередив про проведення планових технічних робіт 14 червня. Це означає, що частину доби не будуть доступні операції з картками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне попередження банку.

14 червня через проведення технічних робіт операції з картками будуть недоступні з 00:05 ночі до 06:30 ранку. Також не будуть працювати:

  • банкомати,
  • термінали самообслуговування,
  • POS-термінали банку.

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!", - зазначили у банку.

"ПриватБанк" - найбільший за розміром український банк, він належить державі (був націоналізований у 2016-2017 роках). Станом на кінець 2024 року “ПриватБанк” мав клієнтську базу у 18,32 млн фізосіб (проти 22 млн у 2017 році) та 910 тисяч бізнес-клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно “ПриватБанк” попередив клієнтів про зміни в обслуговуванні та системі зв’язку із клієнтами, а також закликав стерегтися шахраїв.

Зазначимо, що також "ПриватБанк" з 1 січня 2026 року почне стягувати плату за доставку перевипущених карток. Плата складе 80 гривень по Україні та за окремим тарифом за кордон. До кінця 2025 року послуга залишатиметься безкоштовною.

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