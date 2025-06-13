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Технические работы в "ПриваБанке": когда не будут работать банкоматы, терминалы и карты

Украина, Пятница 13 июня 2025 15:55
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Технические работы в "ПриваБанке": когда не будут работать банкоматы, терминалы и карты Фото: "ПриватБанк" анонсировал технические работы ночью (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Государственный "ПриватБанк" предупредил о проведении плановых технических работ 14 июня. Это означает, что часть суток не будут доступны операции с картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное предупреждение банка.

14 июня из-за проведения технических работ операции с картами будут недоступны с 00:05 ночи до 06:30 утра. Также не будут работать:

  • банкоматы,
  • терминалы самообслуживания,
  • POS-терминалы банка.

"Обычно регламентные работы мы делаем в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций. Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!", - отметили в банке.

"ПриватБанк" - крупнейший по размеру украинский банк, он принадлежит государству (был национализирован в 2016-2017 годах). По состоянию на конец 2024 года "ПриватБанк" имел клиентскую базу в 18,32 млн физлиц (против 22 млн в 2017 году) и 910 тысяч бизнес-клиентов.

Напомним, недавно "ПриватБанк" предупредил клиентов об изменениях в обслуживании и системе связи с клиентами, а также призвал остерегаться мошенников.

Отметим, что также "ПриватБанк" с 1 января 2026 года начнет взимать плату за доставку перевыпущенных карт. Плата составит 80 гривен по Украине и по отдельному тарифу за границу. До конца 2025 года услуга будет оставаться бесплатной.

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