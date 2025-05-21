"Технічні" перемовини України та РФ можуть відбутися у Ватикані наступного тижня, - Стубб

Президент Фінляндії зауважив, що Сполучені Штати не відмовилися від своєї ролі посередника у врегулюванні військових дій Росії проти України.

"Посередників стало більше: раніше тільки США виступали в цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зауважив Стубб.

На його думку, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається долучитися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливий мир.

Новий тур переговорів

За словами Стубба, переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.