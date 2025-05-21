"Технические" переговоры Украины и РФ могут пройти в Ватикане на следующей неделе, - Стубб

На следующей неделе в Ватикане могут состояться новые "технические" переговоры между Украиной и Россией.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Президент Финляндии отметил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий России против Украины.
"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил Стубб.
По его мнению, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире.
По словам Стубба, переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.
Заметим, что 15 мая должна была состояться встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, однако несмотря на договоренность, последний, в отличие от Зеленского, так и не прибыл в Турцию.
После прилета в Турцию Зеленский назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя. Ведь в состав команды от РФ входили люди, которые не могли самостоятельно принимать решения, касающиеся урегулирования войны в Украине.
Зато Украина на переговорах в Турции представлена на самом высоком уровне - к делегации присоединились представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
На следующий день в Стамбуле все же состоялась встреча российской и украинской делегации без глав государств. Встреча даже такого уровня стала первым контактом между странами за три года.
Узнать подробнее о переговорах, можно в материале РБК-Украина.
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