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В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках, пострадали почти 30 человек

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Эль-Пасо, Понедельник 14 июня 2021 14:29
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках, пострадали почти 30 человек Фото: в Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках (facebook.com/NYPD)
Автор: РБК-Украина

В американском штате Техас водитель въехал в толпу зрителей на гонках. В результате происшествия пострадали 29 человек.

Об этом сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в городе Фабенсе, округ Эль-Пасо.

В результате инцидента восемь пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины наезда пока не установлены.

В полиции заявили, что одна из участвовавших в гонке машин по неизвестным причинам выехала с трассы и проехала через ограждение, задев зрителей и еще три автомобиля. О состоянии водителя ничего не сообщается.

Напомним, в США неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре.

Кроме того, во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.

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