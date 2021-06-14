В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках, пострадали почти 30 человек

В американском штате Техас водитель въехал в толпу зрителей на гонках. В результате происшествия пострадали 29 человек.

В полиции заявили, что одна из участвовавших в гонке машин по неизвестным причинам выехала с трассы и проехала через ограждение, задев зрителей и еще три автомобиля. О состоянии водителя ничего не сообщается.

В результате инцидента восемь пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в США неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре.

Кроме того, во Флориде к ночному клубу подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.

Добавим, что ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было.