У Техасі автомобіль в'їхав у натовп глядачів на перегонах, постраждали майже 30 осіб
В американському штаті Техас водій в'їхав у натовп глядачів на перегонах. В результаті події постраждали 29 осіб.
Про це повідомляє телеканал ABC.
Інцидент стався в місті Фабенсе, округ Ель-Пасо.
В результаті інциденту вісім постраждалих госпіталізували, троє з них перебувають у важкому стані.
Причини наїзду поки не встановлені.
У поліції заявили, що одна з машин, що брали участь в гонці, з невідомих причин виїхала з траси і проїхала через огорожу, зачепивши глядачів і ще три автомобілі. Про стан водія нічого не повідомляється.
Нагадаємо, у США невідомий чоловік влаштував стрілянину в розважальному центрі.
Крім того, у Флориді до нічного клубу під'їхали троє невідомих і відкрили вогонь по присутніх на концерті. В результаті стрілянини двоє людей загинули, більше ніж 20 отримали поранення.
Додамо, що раніше у Техасі сталася стрілянина на базі Військово-Повітряних сил США, постраждалих внаслідок стрілянини не було.