В Тегерані розігнали мітинг родичів збитого Іраном у 2020 році українського "Боїнга"

Кілька сімей пасажирів рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зібралися перед офісом ООН та домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, який був збитий вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Учасники акції попросили зустрітися з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Однак іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки негайно почали розганяти людей погрозами та залякуваннями.

"Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції", – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X (колишня Twitter).

Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили "умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та "інших нелюдських дій".

Раніше сім'ї загиблих також підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року невдовзі після злету з аеропорту Тегерану зазнав катастрофи літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ.

Розслідування встановило, що літак був умисно збитий ракетами зенітного ракетного комплексу "Тор-М1". Військово-повітряні сили начебто прийняли літак за ракету США.

7 липня 2022 року авіакомпанія МАУ подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.

16 квітня 2023 року суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

У липні 2023 року Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, - чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, - звернулися до Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням розпочати розгляд справи проти Ірану.

Детальніше про "глухий кут" у справі про катастрофу МАУ, та як намагаються покарати Іран - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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