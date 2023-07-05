На Іран подали позов до Міжнародного суду ООН щодо збиття літака МАУ

Канада, Швеція, Україна та Велика Британія подали позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі. Таким чином планується забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України .

Як зазначається в повідомленні, Іран не відповів на вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Тому буде розпочато провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Як зазначено в позові, Іран, серед інших порушень, не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака рейсу PS752 членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів.

"Спільний позов до Міжнародного суду відображає нашу непохитну відданість досягненню прозорості, справедливості та відповідальності для усіх сімей жертв рейсу PS752", - йдеться в повідомленні.

Катастрофа літака МАУ

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.