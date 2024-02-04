В Тегеране разогнали митинг родственников сбитого Ираном в 2020 году украинского "Боинга"

Несколько семей пассажиров рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" собрались перед офисом ООН и добивались справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса 752, который был сбит утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встретиться с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Однако иранские агенты службы безопасности в штатском и силы безопасности немедленно начали разгонять людей угрозами и запугиваниями.

"Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой жесткой реакции", - отмечается в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X (бывшая Twitter).

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших "умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и "других бесчеловечных действий".

Ранее семьи погибших также подписали заявление с требованием отменить поездку Неды Аль-Нашиф в Иран.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года вскоре после взлета из аэропорта Тегерана потерпел катастрофу самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек на борту, большинство из которых были иранцами и канадцами иранского происхождения, которые летели в Канаду через Киев.

Расследование установило, что самолет был умышленно сбит ракетами зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Военно-воздушные силы якобы приняли самолет за ракету США.

7 июля 2022 года авиакомпания МАУ подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.

16 апреля 2023 года суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о катастрофе рейса PS752.

В июле 2023 года Канада, Великобритания, Швеция и Украина, - четыре страны, которые потеряли граждан во время инцидента рейса PS752, - обратились в Международный суд ООН в Гааге с просьбой начать разбирательство против Ирана.

Подробнее о "тупике" в деле о катастрофе МАУ, и как пытаются наказать Иран - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.