В Тегерані розігнали мітинг родичів збитого Іраном у 2020 році українського "Боїнга"

Вранці у суботу, 3 лютого, в Тегерані розігнали мітинг, організований сім'ями загиблих пасажирів українського літака, який Іран збив у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Кілька сімей пасажирів рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" зібралися перед офісом ООН та домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, який був збитий вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Учасники акції попросили зустрітися з заступницею Верховного комісара з прав людини Недою Аль-Нашіф. Однак іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки негайно почали розганяти людей погрозами та залякуваннями.

"Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції", – йдеться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X (колишня Twitter).

امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در اعتراض به سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقابل دفتر این سازمان در تهران جمع شدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند خواسته‌ها و اعتراضات خود را نشان دادند.

لازم به… pic.twitter.com/hqXJUiGL6K — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) February 3, 2024

Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили "умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та "інших нелюдських дій".

Раніше сім'ї загиблих також підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану.

Катастрофа літака МАУ в Ірані

8 січня 2020 року невдовзі після злету з аеропорту Тегерану зазнав катастрофи літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ.

Розслідування встановило, що літак був умисно збитий ракетами зенітного ракетного комплексу "Тор-М1". Військово-повітряні сили начебто прийняли літак за ракету США.

7 липня 2022 року авіакомпанія МАУ подала позов проти Ірану за збитий пасажирський літак над Тегераном.

16 квітня 2023 року суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

У липні 2023 року Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, - чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, - звернулися до Міжнародного суду ООН в Гаазі з проханням розпочати розгляд справи проти Ірану.

Детальніше про "глухий кут" у справі про катастрофу МАУ, та як намагаються покарати Іран - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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