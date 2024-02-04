В Тегеране разогнали митинг родственников сбитого Ираном в 2020 году украинского "Боинга"

Утром в субботу, 3 февраля, в Тегеране разогнали митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, который Иран сбил в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Несколько семей пассажиров рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" собрались перед офисом ООН и добивались справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса 752, который был сбит утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встретиться с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Однако иранские агенты службы безопасности в штатском и силы безопасности немедленно начали разгонять людей угрозами и запугиваниями.

"Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой жесткой реакции", - отмечается в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X (бывшая Twitter).

امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در اعتراض به سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقابل دفتر این سازمان در تهران جمع شدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند خواسته‌ها و اعتراضات خود را نشان دادند.

لازم به… pic.twitter.com/hqXJUiGL6K — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) February 3, 2024

Родственники погибших считают, что Иран покрывает преступников, совершивших "умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и "других бесчеловечных действий".

Ранее семьи погибших также подписали заявление с требованием отменить поездку Неды Аль-Нашиф в Иран.

Катастрофа самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года вскоре после взлета из аэропорта Тегерана потерпел катастрофу самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Погибли все 176 человек на борту, большинство из которых были иранцами и канадцами иранского происхождения, которые летели в Канаду через Киев.

Расследование установило, что самолет был умышленно сбит ракетами зенитного ракетного комплекса "Тор-М1". Военно-воздушные силы якобы приняли самолет за ракету США.

7 июля 2022 года авиакомпания МАУ подала иск против Ирана за сбитый пассажирский самолет над Тегераном.

16 апреля 2023 года суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о катастрофе рейса PS752.

В июле 2023 года Канада, Великобритания, Швеция и Украина, - четыре страны, которые потеряли граждан во время инцидента рейса PS752, - обратились в Международный суд ООН в Гааге с просьбой начать разбирательство против Ирана.

Подробнее о "тупике" в деле о катастрофе МАУ, и как пытаются наказать Иран - читайте в материале РБК-Украина.

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