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Тегеран заявляє, що Іран не є частиною російсько-української війни

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Вівторок 03 січня 2023 07:37
Тегеран заявляє, що Іран не є частиною російсько-української війни Фото: Іран знову запевняє, що не допомагає РФ у її війні проти України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані відхрещується від підтримки Росії у її війні проти України та запевняє, що оборонна співпраця між Тегераном та Москвою здійснювалася до повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Представник міністерства заявив, що Іран не є частиною конфлікту між РФ та Україною, і назвав звинувачення на адресу Тегерана "безпідставними".

"Іран не є частиною конфлікту в Україні і безпідставні звинувачення на адресу Ірану не допоможуть вирішити питання", - сказав Канаані на прес-конференції.

За його словами, офіційні особи Ірану та України обмінялися думками щодо звинувачень, і ніхто не зміг знайти доказів.

"Оборонна співпраця Ірану (з іншими країнами) заснована на спільних інтересах і здійснюється відповідно до міжнародних законів та правил", - заявив представник МЗС Ірану.

Канаані також додав, що влада України має припинити висувати "безпідставні та хибні звинувачення" проти Ірану, при цьому рекомендував розглянути відповідні рішення кризи - вочевидь маючи на увазі початок переговорів з РФ.

Нагадаємо, раніше в грудні МЗС Ірану вчергове спростував звинувачення у військовій підтримці Росії, а також погрожував Україні та особисто президенту країни Володимиру Зеленському. Так, в Ірані продовжують цинічно брехати про постачання дронів до Росії, якими та регулярно атакує Україну.

Зазначимо також, що перед цим Тегеран завзято заперечував свої постачання дронів-камікадзе типу Shahed до Росії. Однак у листопаді визнав, що відправляв безпілотники до РФ, але наполягав на тому, що вони були доставлені до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

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