Тегеран заявляет, что Иран не является частью российско-украинской войны

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и заверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Представитель министерства заявил, что Иран не является частью конфликта между РФ и Украиной, и назвал обвинения в адрес Тегерана "безосновательными".

"Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос", - сказал Канаани на пресс-конференции.

По его словам, официальные лица Ирана и Украины обменялись мнениями по поводу обвинений, и никто не смог найти доказательств.

"Оборонное сотрудничество Ирана (с другими странами) основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", - заявил представитель МИД Ирана.

Канаани также добавил, что власти Украины должны прекратить выдвигать "безосновательные и ложные обвинения" против Ирана, при этом рекомендовал рассмотреть соответствующие решения кризиса - скорее всего, имея в виду начало переговоров с РФ.