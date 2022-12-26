"Не допоможе Україні". В Ірані продовжують цинічно брехати про постачання дронів до Росії

В Ірані знову заявили про свою непричетність до постачання дронів до Росії для атак в Україні. У Тегерані пригрозили відповідальністю через нещодавню заяву української сторони про необхідність арештів постачальників та знищення виробництв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника МЗС ісламської республіки Насера Канані Чафі на прес-конференції.

"Звинувачення одних, інших, Ірану не допоможе Україні, її народу та керівництву. Ми відкидаємо звинувачення українського керівництва… Знову наголошую: ми не беремо участі у конфлікті в Україні та готові допомогти вирішенню кризи та встановленню миру в цій країні", - заявив він.

Також у МЗС Ірану прокоментували тезу радника Михайла Подоляка про "непрацюючі санкції".

"Ми вважаємо безвідповідальною загрозливу риторику, від якого б органу вона не виходила, і покладаємо відповідальність за юридичні та політичні наслідки таких заяв на уряд України", - додав він.