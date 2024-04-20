Тегеран "применшує" вчорашній удар по Ірану, і не підтверджує зв'язок атаки з Ізраїлем

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан применшує масштаб та наслідки повітряної атаки по території країни, завданої у ніч проти 19 квітня, та заявляє про розслідування інцидент, що проводить Тегеран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News та Reuters .

За словами чиновника, беспілотники вилетіли з території Ірану та пролетіли кілька сотень метрів, перш ніж їх збили.

"Те, що сталося минулої ночі, не було ударом. Вони (беспілотники)… більше схожі на іграшки, якими граються наші діти, а не на дрони" - сказав він в інтерв'ю NBC News під час перебування у Нью-Йорку, де він був присутній на засіданні Ради Безпеки ООН.

Крім того, додав глава МЗС Ірану, Тегераном "не було доведено, що існує зв’язок між ними (дронами) та Ізраїлем", і наразі триває розслідування щодо цього питання.

Амірабдоллахіан стверджує, що повідомлення в пресі стосовно цієї повітряної атаки були неточними, згідно з інформацією Тегерана.

Міністр також заявив, що Іран не планує відповідати, якщо Ізраїль не здійснить серйозної атаки.

"Поки не буде нової авантюри Ізраїлю проти наших інтересів, ми не матимемо жодної нової реакції", - зазначив Амірабдоллахіан.

Разом з тим глава МЗС Ірану попередив, що якщо Ізраїль таки атакує Іран, відповідь Тегерана буде "швидкою та жорсткою".

"Якщо Ізраїль вживе рішучих дій проти моєї країни і це нам буде доведено - наша відповідь буде негайною та максимальною, і вона викличе у них жаль про це", - запевнив іранський чиновник.

Що передувало

Вчора, 19 квітня, іранські ЗМІ та офіційні особи країни розповіли про кілька вибухів, які, за їхніми словами, були результатом удару протиповітряної оборони по трьох безпілотниках над Ісфаханом у центральному районі країни вранці у п'ятницю. Іранська сторона назвали інцидент нападом "диверсантів", а не Ізраїлю, уникаючи необхідності у відповіді на передбачувану атаку.

Між тим американське видання ABC News писало, що Ізраїль під час удару по території Ірану 19 квітня використав 3 ракети, а ціллю став радарний комплекс ППО.

Ізраїль нічого не повідомив про інцидент. Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із заявою, що Штати не брали участі "в жодних наступальних операціях", а Білий дім не став коментувати подію в Ірані.

Пізніше ізраїльські ЗМІ оприлюднили супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження радіолокаційної системи біля іранського аеропорту міста Ісфахан. Такі пошкодження, як зазначалося, з'явилися після вибухів у тому районі 19 квітня.

Атака Ірану на Ізраїль

Зауважимо, що це сталося після нещодавньої масованого удару Ірану по Ізраїлю, із використанням понад трьох сотень дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет. У ЦАХАЛ заявили, що силами та засобами ППО було збито близько 99% повітряних цілей.

Деталі про підсумки атаки Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.