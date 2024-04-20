Тегеран "уменьшает" вчерашний удар по Ирану, и не подтверждает связь атаки с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан преуменьшает масштаб и последствия воздушной атаки по территории страны, нанесенной в ночь на 19 апреля, и заявляет о расследовании инцидента, проводимого Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News и Reuters .

По словам чиновника, беспилотники вылетели с территории Ирана и пролетели несколько сот метров, прежде чем их сбили.

"То, что произошло минувшей ночью, не было ударом. Они (беспилотники)… больше похожи на игрушки, которыми играют наши дети, а не на дроны" - сказал он в интервью NBC News во время пребывания в Нью-Йорке, где он присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, добавил глава МИД Ирана, Тегераном "не было доказано, что существует связь между ними (дронами) и Израилем", и продолжается расследование по этому вопросу.

Амирабдоллахиан утверждает, что сообщения в прессе по поводу этой воздушной атаки были неточными, согласно информации Тегерана.

Министр также заявил, что Иран не планирует отвечать, если Израиль не совершит серьезную атаку.

"Пока не будет новой авантюры Израиля против наших интересов, у нас не будет никакой новой реакции", - отметил Амирабдоллахиан.

Вместе с тем глава МИД Ирана предупредил, что если Израиль таки атакует Иран, ответ Тегерана будет "быстрым и жестким".

"Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и это нам будет доказано - наш ответ будет немедленным и максимальным, и он вызовет у них сожаление об этом", - заверил иранский чиновник.

Что предшествовало

Вчера, 19 апреля, иранские СМИ и официальные лица страны рассказали о нескольких взрывах, которые, по их словам, явились результатом удара противовоздушной обороны по трем беспилотникам над Исфаханом в центральном районе страны утром в пятницу. Иранская сторона назвали инцидент нападением "диверсантов", а не Израиля, избегая необходимости ответа на предполагаемую атаку.

Между тем, американское издание ABC News писало, что Израиль во время удара по территории Ирана 19 апреля использовал 3 ракеты , а целью стал радарный комплекс ПВО.

Израиль ничего не сообщил об инциденте. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что Штаты не участвовали "ни в каких наступательных операциях", а Белый дом не стал комментировать событие в Иране.

Позже израильские СМИ обнародовали спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения радиолокационной системы возле иранского аэропорта Исфахана. Такие повреждения, как уже отмечалось, появились после взрывов в том районе 19 апреля.

Атака Ирана на Израиль

Заметим, что это произошло после недавнего массированного удара Ирана по Израилю с использованием более трех сотен дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет. В ЦАХАЛе заявили, что силами и средствами ПВО было сбито около 99% воздушных целей.

Детали об итогах атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля - читайте в материале РБК-Украина .