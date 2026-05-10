Тегеран обіцяє жорсткий удар по американським базам у разі нападу на іранські судна

Іранське державне телебачення повідомило про намір жорстко вдарити по американським базам після того, як США завдали удару по двом іранським нафтовим танкерам, що поставило під сумнів місячне припинення вогню.

Американські військові у своє виправдання заявили, що танкери намагалися порушити блокаду іранських портів.

Тим часом Бахрейн, де розташований регіональний штаб ВМС США, заявив про заарештування десятків людей, які, за його словами, мали зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як пише видання, Вашингтон очікує відповіді Ірану на його останню пропозицію щодо угоди про припинення війни, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та скорочення спірної ядерної програми.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиція Москви щодо вивезення збагаченого урану з Ірану для сприяння переговорам щодо врегулювання залишається на столі переговорів.