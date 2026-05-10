Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Тегеран обіцяє жорсткий удар по американським базам у разі нападу на іранські судна

06:30 10.05.2026 Нд
2 хв
Навіть попри ніби-то дотримання неміцного припинення вогню, Іран обіцяє жорстку відповідь Америці
aimg Юлія Маловічко
Фото: іранські військові (Getty Images)

Будь-який напад на іранські нафтові танкери або комерційні судна буде зустрінутий "важким нападом у відповідь" на одну з американських баз у регіоні та ворожі кораблі.

Іранське державне телебачення повідомило про намір жорстко вдарити по американським базам після того, як США завдали удару по двом іранським нафтовим танкерам, що поставило під сумнів місячне припинення вогню.

Американські військові у своє виправдання заявили, що танкери намагалися порушити блокаду іранських портів.

Тим часом Бахрейн, де розташований регіональний штаб ВМС США, заявив про заарештування десятків людей, які, за його словами, мали зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як пише видання, Вашингтон очікує відповіді Ірану на його останню пропозицію щодо угоди про припинення війни, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та скорочення спірної ядерної програми.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропозиція Москви щодо вивезення збагаченого урану з Ірану для сприяння переговорам щодо врегулювання залишається на столі переговорів.

Останнє про війну в Ірані

Як відомо, наразі між США та Іраном офіційно триває режим припинення вогню, хоча він і вважається крихким. Уже наступного тижня представники США та Ірану можуть зустрітися в столиці Пакистану Ісламабаді, щоб відновити мирні переговори.

США наполягають на відмові Тегерана від ядерної програми, однак саме цей аспект є надважливим для іранського режиму, який не погоджується на пропозиції Вашингтона.

Ще одним вагомим невирішеним аспектом є блокада Ормузької протоки, яку встановив Тегеран. Адміністрація Дональда Трампа вже вживала різні заходи, щоб це питання вирішити, однак поки щодо цього - глухий кут.

