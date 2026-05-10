Тегеран обещает жесткий удар по американским базам в случае нападения на иранские суда

Иранское государственное телевидение сообщилоо намерении жестко ударить по американским базам после того, как США нанесли удар по двум иранским нефтяным танкерам, что поставило под сомнение месячное прекращение огня.

Американские военные в свое оправдание заявили, что танкеры пытались нарушить блокаду иранских портов.

Тем временем Бахрейн, где расположен региональный штаб ВМС США, заявил об аресте десятков людей, которые, по его словам, имели связи с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Как пишет издание, Вашингтон ожидает ответа Ирана на его последнее предложение по соглашению о прекращении войны, восстановлении судоходства в Ормузском проливе и сокращении спорной ядерной программы.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что предложение Москвы по вывозу обогащенного урана из Ирана для содействия переговорам по урегулированию остается на столе переговоров.