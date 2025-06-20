Театр у Сумах раптово скасував вистави до кінця сезону: що робити з квитками

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна повідомив про скасування вистав на великій сцені - до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу театру у Facebook.

Які вистави скасовано та що робити з квитками

Громадянам розповіли, що Сумський національний театр імені Михайла Щепкіна змушений скасувати вистави:

на великій сцені;

до кінця 92-го театрального сезону;

через нестабільну безпекову ситуацію в місті.

Виходячи з оприлюдненої інформації, було скасовано такі вистави:

26.06 - "Аліса в Дивокраї";

27.06 - "Багато галасу з нічого" (Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр);

04-05.07 - "Тіні забутих предків".

Наголошується, що кошти за квитки буде повернуто (отже, їх можна буде здати).

"Водночас усі інші вистави відбудуться за планом... Дякуємо за розуміння та до зустрічі у театрі", - підсумували у прес-службі установи.

Публікація театру (скриншот: facebook.com/shchepkintheatre)