Театр у Сумах раптово скасував вистави до кінця сезону: що робити з квитками
Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна повідомив про скасування вистав на великій сцені - до кінця поточного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу театру у Facebook.
Які вистави скасовано та що робити з квитками
Громадянам розповіли, що Сумський національний театр імені Михайла Щепкіна змушений скасувати вистави:
- на великій сцені;
- до кінця 92-го театрального сезону;
- через нестабільну безпекову ситуацію в місті.
Виходячи з оприлюдненої інформації, було скасовано такі вистави:
- 26.06 - "Аліса в Дивокраї";
- 27.06 - "Багато галасу з нічого" (Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр);
- 04-05.07 - "Тіні забутих предків".
Наголошується, що кошти за квитки буде повернуто (отже, їх можна буде здати).
"Водночас усі інші вистави відбудуться за планом... Дякуємо за розуміння та до зустрічі у театрі", - підсумували у прес-службі установи.
Публікація театру (скриншот: facebook.com/shchepkintheatre)
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