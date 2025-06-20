ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Театр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетами

Пятница 20 июня 2025 18:42
UA EN RU
Театр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетами Театр имени Щепкина в Сумах отменил спектакли на большой сцене (фото: facebook.com/shchepkintheatre)
Автор: Ирина Костенко

Сумской национальный академический театр драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина сообщил об отмене спектаклей на большой сцене - до конца текущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу театра в Facebook.

Какие спектакли отменены и что делать с билетами

Гражданам рассказали, что Сумской национальный театр имени Михаила Щепкина вынужден отменить спектакли:

Исходя из обнародованной информации, были отменены следующие спектакли:

  • 26.06 - "Алиса в Стране чудес";
  • 27.06 - "Много шума из ничего" (Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр);
  • 04-05.07 - "Тени забытых предков".

Отмечается, что средства за билеты будут возвращены (значит их можно будет сдать).

"В то же время все остальные спектакли состоятся по плану... Спасибо за понимание и до встречи в театре", - подытожили в пресс-службе учреждения.

Театр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетамиТеатр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетамиПубликация театра (скриншот: facebook.com/shchepkintheatre)

Напомним, ранее мы рассказывали, что дороги в Сумской области будут закрывать антидроновыми сетками.

Читайте также самое важное о ситуации в Сумской области - что происходит в Сумах и на границе с РФ, как местные спасаются от вражеских дронов и КАБов, выезжают ли люди из области и что говорят о войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Сумская область Война в Украине Актеры
Новости
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото, видео)
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде