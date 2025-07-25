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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Те, що він каже, не має значення": Трамп розніс план Макрона визнати Палестину

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що плани президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину, як державу, "не мають ваги". А заяви французького президента "не мають значення".

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами 25 липня.

"Те, що він каже, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має ваги", - сказав він, коментуючи плани Макрона.

Франція хоче визнати Палестину державою

Макрон ще 24 липня заявив про намір Парижу визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у вересні. В МЗС Франції заявили, що таким чином збираються підтримати мир в секторі Гази.

У Британії з такими заявами не поспішають - попри те, що на прем'єр-міністра Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду та Макрона з вимогою якнайшвидше визнати Палестину суверенною державою.

Це рішення викликало критику з боку ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Проти ідеї Франції виступили в США: державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон "рішуче відкидає" план Макрона.

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ФранціяСполучені Штати АмерикиПалестинаДональд Трамп