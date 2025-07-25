"Те, що він каже, не має значення": Трамп розніс план Макрона визнати Палестину

Франція хоче визнати Палестину державою

Макрон ще 24 липня заявив про намір Парижу визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у вересні. В МЗС Франції заявили, що таким чином збираються підтримати мир в секторі Гази.

У Британії з такими заявами не поспішають - попри те, що на прем'єр-міністра Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду та Макрона з вимогою якнайшвидше визнати Палестину суверенною державою.

Це рішення викликало критику з боку ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Проти ідеї Франції виступили в США: державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон "рішуче відкидає" план Макрона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.