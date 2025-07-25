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"Підтримуємо табір миру". У Франції пояснили намір визнати Палестину державою

П'ятниця 25 липня 2025 11:30
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"Підтримуємо табір миру". У Франції пояснили намір визнати Палестину державою Фото: Жан-Ноель Барро, голова Міністерства закордонних справ Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Визнавши Палестину державою, Франція доведе неправоту ХАМАСУ, який завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жана-Ноеля Барро.

"ХАМАС завжди відмовлявся від рішення про створення двох держав. Визнавши Палестину, Франція доводить неправоту цього терористичного руху. Вона підтримує табір миру напротивагу табору війни", - заявив міністр.

Плани Франції визнати Палестину державою

24 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір Парижу визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у вересні. Це рішення викликало критику з боку прем'єр-міністра Ізраїля Беньямін Нетаньягу.

Тим часом, як пишуть ЗМІ, на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду та Макрона з вимогою якнайшвидше визнати Палестину суверенною державою.

За словами державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо, Вашингтон "рішуче відкидає" план Макрона щодо визнання Палестинської держави у вересні.

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