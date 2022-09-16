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Те, которые не успели сбежать. В ВСУ показали разбитую технику оккупантов

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Пятница 16 сентября 2022 17:10
Те, которые не успели сбежать. В ВСУ показали разбитую технику оккупантов Фото: ВСУ показали разбитую технику оккупантов (facebook.com/92OMBr)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили большое количество техники российских захватчиков в ходе полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

"Украина не становилась на колени, а только завязала берцы. А когда поднялась, врагу-супостату не понравилось! Те, что не успели убежать!" - говорится в сообщении.

Военные показали фото некоторой уничтоженной техники оккупантов.

Фото: разбитая техника оккупантов (facebook.com/92OMBr)

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 250 самолетов, 219 вертолетов, 908 беспилотников и 2199 танков.

Кроме того, военные показали заброшенную россиянами технику и боеприпасы в Харьковской области.

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