Те, которые не успели сбежать. В ВСУ показали разбитую технику оккупантов
Украинские военные уничтожили большое количество техники российских захватчиков в ходе полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
"Украина не становилась на колени, а только завязала берцы. А когда поднялась, врагу-супостату не понравилось! Те, что не успели убежать!" - говорится в сообщении.
Военные показали фото некоторой уничтоженной техники оккупантов.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 250 самолетов, 219 вертолетов, 908 беспилотников и 2199 танков.
Кроме того, военные показали заброшенную россиянами технику и боеприпасы в Харьковской области.
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