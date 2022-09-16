Ті, що не встигли втекти. У ЗСУ показали розбиту техніку окупантів
Українські військові знищили велику кількість техніки російських загарбників у ході повномасштабної війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook.
"Україна не ставала на коліна, а тільки зав’язала берці. А коли підвелась, ворогу-супостату не сподобалось! Ті, шо не встигли втекти!" - говориться у повідомленні.
Військові показали фото деякої знищеної техніки окупантів.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 250 літаків, 219 вертольотів, 908 безпілотників та 2199 танків.
Окрім того, військові показали покинуту росіянами техніку і боєприпаси у Харківській області.
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